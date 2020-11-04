Путин заявил, что верит в мирное урегулирование конфликта в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе может быть разрешен мирным путем, пишет РИА «Новости».

«По нашему глубокому убеждению, (урегулирования) можно было бы достичь и в ходе мирного переговорного процесса», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия находится в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Омбудсмен НКР сообщил о ранении 144 мирных жителей в Карабахе

— В Армении заявили, что пленный наемник рассказал о переброске боевиков в Карабах

— Путин: Россия делает все возможное, чтобы завершить конфликт в Карабахе