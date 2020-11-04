Путин заявил, что у России нет цели кому-то понравиться

Президент России Владимир Путин заявил, что цель страны состоит в защите ее нравственных ценностей. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим заявлением он выступил в ходе встречи с представителями религиозных конфессий.

Он подчеркнул, что Россия не ставит первостепенным ориентиром «кому-то понравиться».

По его словам, цель государства состоит в укреплении самого себя и своего единства.

«Вы сказали, что кому-то не нравится то, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя», — заключил Путин.

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