Путин заявил, что у России нет цели кому-то понравиться
Президент России Владимир Путин заявил, что цель страны состоит в защите ее нравственных ценностей. Об этом сообщает РИА «Новости».
С соответствующим заявлением он выступил в ходе встречи с представителями религиозных конфессий.
Он подчеркнул, что Россия не ставит первостепенным ориентиром «кому-то понравиться».
По его словам, цель государства состоит в укреплении самого себя и своего единства.
«Вы сказали, что кому-то не нравится то, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя», — заключил Путин.
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