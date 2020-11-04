Путин поддержал идею призвать ООН принять законы о защите чувств верующих

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею призвать другие страны ООН принять законы о защите чувств верующих, пишет ТАСС.

«Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме», — сказал президент, комментируя идею одного из участников встречи с представителями религиозных конфессии.

В то же время Путин отметил, что российские идеи «далеко не всегда проходят» в международных организациях, хотя некоторые из них «вызывают достаточно большую позитивную реакцию» со стороны ООН.

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