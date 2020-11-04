Байден сокращает отставание от Трампа в штате Мичиган
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сокращает отставание от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Мичиган. Об этом сообщает Fox News.
По результатам обработки 90% бюллетеней, у Трампа — 49,4% голосов избирателей, а у Байдена — 49,1%.
В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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