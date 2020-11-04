Турецкая организация «Серые волки» официально запрещена во Франции
Анна Светлова
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Турецкая националистическая организация «Серые волки» официально запрещена на территории Франции. Об этом заявил глава МВД французской республики Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.
По его словам, движение было распущено на совете министров в соответствии с поручением президента Франции Эммануэлем Макроном.
«Как подробно изложено в указе, который я представил, оно (движение. – ред.) разжигает дискриминацию и ненависть и причастно к насильственным действиям», — уточнил Дарманен.
Вместе с твитом французский министр разместил публикацию документа о запрете организации.
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