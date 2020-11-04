Путин назвал провокаторами оскорбляющих чувства верующих и оправдывающих насилие

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ необходимо не допускать провокаций на почве межконфессиональных разногласий. Об этом он сказал на встрече с представителями религиозных объединений 4 ноября, передает ТАСС.

Глава государства назвал провокаторами как тех людей, которые, прикрываясь свободой слова, оскорбляют чувства верующих, так и тех, кто, используя это как повод, пытаются оправдать насилие и нетерпимость.

Он отметил, что в таком случае «в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами, десятилетиями».

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