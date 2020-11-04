Путин: традиционные ценности стали предметом нечистоплотных политических игр

Президент России Владимир Путин заявил, что традиционные ценности в мире сталкиваются с серьезными вызовами, становясь предметом нечистоплотных геополитических игр, передает РИА «Новости».

Такое мнение Путин высказал на встрече с представителями религиозных конфессий.

«Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены», — отметил глава государства.

В настоящее время с серьезными вызовами сталкиваются «сложнейшие, крайне чувствительные» вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений, становясь предметом спекуляций, заключил российский лидер.

Данное заявление было сделано на фоне волны террористических нападений в Европе.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед убийством в адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок В результате пять человек погибли, 22 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России)взяла на себя ответственность за теракт.

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