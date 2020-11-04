Губернатор Кемеровской области вылечился от коронавируса
Анна Светлова
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вылечился от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что он сдал два теста на инфекцию, оба из них показали отрицательный результат. Со среды, 4 ноября, глава региона перешел с дистанционного формата работы на очный.
О заболевании Цивилева стало известно 21 октября. COVID-19 также был обнаружен у его супруги.
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