Губернатор Кемеровской области вылечился от коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вылечился от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он сдал два теста на инфекцию, оба из них показали отрицательный результат. Со среды, 4 ноября, глава региона перешел с дистанционного формата работы на очный.

О заболевании Цивилева стало известно 21 октября. COVID-19 также был обнаружен у его супруги.

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