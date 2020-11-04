Канье Уэст пообещал снова баллотироваться в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст проголосовал на выборах президента Соединенных Штатов, пообещав принять участие в кампании 2024 года.

«Сегодня впервые в жизни я голосую за президента США, и это тот, кому я действительно доверяю... это я», — написал артист на своей странице в Twitter.

В следующей публикации он коротко написал: «Канье 2024».

Кандидатура Канье Уэста была представлена в 12 штатах, лучший результат он получил в штате Теннеси — за него отдали голоса более 10 тыс. избирателей, или 0,3% от общего количества голосующих.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Американцы выбирали президента и вице-президента, а также новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в США в режиме онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах в США

— Канье Уэст опубликовал фото Владимира Путина

— Трамп: мы победили на этих выборах