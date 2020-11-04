Трамп на выборах в США значительно сократил отставание от Байдена в Неваде

Кандидат от Республиканской партии и действующий президент США Дональд Трамп сократил менее чем до 1% отставание от демократа Джо Байдена в штате Невада по результатам подсчета 86% голосов на выборах.

Так, Байден прорывается вперед с 49,3% голосов, Трамп набирает 48,7%. На момент подсчета 51% бюллетеней отрыв кандидата от демократов равнялся пяти процентным пунктам.

Невада присвоит кандидату-победителю 6 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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