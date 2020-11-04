Мэр Киева Кличко вылечился от коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко вылечился от коронавируса. Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга, передает ТАСС.

«Мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо. То есть сейчас полон сил и готов работать», — сказал он.

О том, что Кличко заразился коронавирусом стало известно 24 октября. По этой причине он не смог пойти проголосовать на местных выборах 25 октября.

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