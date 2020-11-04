Fox News: Байден обходит Трампа в штате Висконсин

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в штате Висконсин с его 10 выборщиками после обработки 95% голосов. Об этом сообщает Fox News.

Так, у кандидата от демократов 49,38%, а у действующего главы США Дональда Трампа 49,14%.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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