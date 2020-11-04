Китай не выбирает позицию относительно президентских выборов в США
Китай не занимает какой-либо позиции относительно выборов президента в США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что выборы все еще продолжаются, их результаты пока неизвестны.
«Президентские выборы – это внутреннее дело США, Китай не занимает никакой позиции в этом вопросе», — сказал китайский дипломат.
3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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