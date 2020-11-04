Бундестаг: Германия не готова к переизбранию Трампа

Председатель комитета бундестага по внешней политике, кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген заявил, что ФРГ не готова к еще четырем годам президентства в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Об этом Реттген сообщил на своей странице в Twitter.

Вторая победа Трампа на выборах бросит Германии серьезный вызов, к которому она еще не готова, написал Реттген.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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