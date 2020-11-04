Алиев пообещал позаботиться об армянах в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обеспечит безопасность проживающих в Нагорном Карабахе армян в случае перехода территорий под контроль Баку. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Проживающие в Нагорном Карабахе армяне могу быть уверены, что их безопасность будет обеспечена», — сказал азербайджанский лидер.

Он отметил, что Азербайджан является мультиэтнической, многоконфессиональной страной.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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