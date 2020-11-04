Байден выиграл в Аризоне, где демократы победили впервые за 24 года

Аризона поддержала кандидата в президенты США от Демократической партии впервые за последние 24 года, передает агентство Bloomberg.

В Аризоне выиграл Джо Байден, став первым победившим демократом за последние 24 года, и вторым за последние 72 года, согласно данным Associated Press.

Это стало серьезным ударом по шансам республиканца Дональда Трампа на переизбрание на пост главы государства.

В гонке за 270 голосов выборщиков на данный момент у Байдена 236 голосов, а у Трампа — 213.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в США в режиме онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что не позволит демократам украсть выборы

— Fox News: Трамп отстает от Байдена на 25 голосов выборщиков

— Трамп готов обратиться в Верховный суд для решения вопроса об итогах выборов