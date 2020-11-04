Трамп готов обратиться в Верховный суд для решения вопроса об итогах выборов

Кандидат от Республиканской партии и действующий президент США в ходе первого обращения после завершения голосования заявил, что готов обратиться в Верховный суд для решения вопроса об итогах выборов.

Он отметил, что уверен в своей победе на выборах.

«Налицо крупное мошенничество в отношении нашей страны», — сказал Трамп.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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