Британские букмекеры ожидают победу Трампа на выборах в США

Британские букмекеры ожидают, что на выборах в США победит кандидат от Республиканской партии и действующий президент Дональд Трамп, тогда как до начала подсчета голосов предсказывали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Об этом сообщает РИА «Новости».

Коэффициент на победу Трампа у букмекерской компании William Hill составляет 1/2 (то есть на каждые поставленные £2 приходится всего £1 выигрыша), тогда как в ночь накануне выборов составлял 6/4.

Ставки на кандидата от демократов Джо Байдена сделаны с коэффициентом 13/8 против 8/15 накануне.

Подобная картина и у других букмекеров.

У Bet365 коэффициент Трампа составляет 8/13, у Байдена – 13/10, у Betfair – 4/6 и 4/5 соответственно. Средний коэффициент на то, что Трамп получит больше необходимых 270 голосов выборщиков, равен 20/21, что это сделает Байден – 6/4.

Кроме того, букмекеры уверены, что победитель будет назван уже 4 ноября (средний коэффициент 11/10).

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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