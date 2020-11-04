Fox News: Трамп отстает от Байдена на 25 голосов выборщиков

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства республиканца Дональда Трампа на 25 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Fox News.

По данным на 9.57 мск, Байден получает 238 голосов выборщиков, Трамп — 213.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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