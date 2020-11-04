Байден перехватил у Трампа преимущество в Неваде
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Невада по предварительным результатам подсчета голосов, пишет Fox News.
Невада считается «колеблющимся» штатом. Победа там принесет кандидату 6 голосов выборщиков.
Ранее в Неваде лидировал действующий президент США Дональд Трамп.
У Байдена в настоящий момент 50,3% голосов, у Трампа в Неваде — 47,6%.
В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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