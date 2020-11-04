Трамп лидирует в штате Аляска

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Аляска. Такие предварительные данные приводит телеканал Fox News.

По итогам обработки 23% бюллетеней у Трампа — 58,1% , у Байдена — 38,3 %.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в США в режиме онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что не позволит демократам украсть выборы

— Выборы в США официально завершены с закрытием участков на Аляске

— Трамп выразил уверенность в своей победе на выборах