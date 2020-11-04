В Северной Дакоте победил кандидат-республиканец, умерший от COVID-19
В Северной Дакоте победил кандидат от Республиканской партии в законодательное собрание, умерший от коронавируса. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что 55-летний Дэвид Андал был госпитализирован в октябре из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в том же месяце он скончался. Он собрал около 35% голосов избирателей, тем самым получив место в законодательном собрании.
«Он любил свой округ... и он хотел улучшить положение, и его сердце было направлено на сельское хозяйство. Он хотел лучшего для фермеров и угольной промышленности», — рассказала мать умершего Пэт Андал.
Вместе с Андалом от республиканцев округа также был выдвинут кандидат Дэйв Неринг.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Выборы в США официально завершены с закрытием участков на Аляске
— Трамп выразил уверенность в своей победе на выборах
— Twitter закрыл твит Трампа, где говорится о попытке украсть у него выборы