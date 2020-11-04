Трамп выразил уверенность в своей победе на выборах

Республиканец Дональд Трамп после выступления cвоего соперника демократа Джо Байдена выразил уверенность в своей победе на президентских выборах.

«Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Этот пост он опубликовал сразу после выступления Байдена, который также выразил уверенность в своей победе по итогам голосования.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в США в режиме онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что не позволит демократам украсть выборы