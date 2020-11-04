Выборы в США официально завершены с закрытием участков на Аляске

Выборы в США официально завершены, последними закрылись участки в штате Аляска.

Известно, что ряд штатов, в том числе ключевая Пенсильвания, продолжают вести подсчет бюллетеней на протяжении нескольких дней после официального завершения выборов.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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