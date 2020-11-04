Трамп заявил, что не позволит демократам украсть выборы

Республиканец Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что не позволит демократам украсть выборы.

«Мы на большом подъеме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это», — написал Трамп.

Он также настаивает, что голоса нельзя отдать после закрытия участков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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