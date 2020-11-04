AP прогнозирует победу Трампа во Флориде

Агентство Associated Press (AP) прогнозирует победу кандидата от Республиканской партии и действующего президента Дональда Трампа в ключевом штате Флорида с 29 голосами выборщиков на основе частичных результатов. Об этом сообщается на сайте агентства.

Известно, что этот штат традиционно выбирает республиканцев.

Победа во Флориде означает, что переизбрание Трампа в пределах досягаемости.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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