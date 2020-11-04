Трамп лидирует в Неваде

Республиканец Дональд Трамп лидирует на президентских выборах в американском штате Невада после подсчета 2% голосов. Такие предварительные данные приводит телеканал Fox News.

Так, у Трампа 70,6% голосов, тогда как у демократа Джозефа Байдена 26,7%. Подсчет продолжается.

Невада считается «колеблющимся» штатом. В нем на кону стоят шесть из 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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