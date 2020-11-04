Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что подсчет голосов на выборах может затянуться.

Он отметил, что уверен, что выиграет выборы, однако надо сначала посчитать голоса, отданные по почте.

«Мы на пути к победе. Каждый голос будет подсчитан. Мы довольны результатами», — сказал Байден.

По его словам, окончательные результаты, скорее всего, будут известны утром в среду (по времени Восточного побережья США), однако он настроен оптимистично.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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