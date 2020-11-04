AP: Байден уверенно лидирует в Миннесоте

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побеждает в штате Миннесота, он получил 10 голосов выборщиков. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что в этом штате Байден лидирует благодаря анти-Трамповым настроениям и организационным усилиям демократов, которые обратили внимание общественности на COVID-19 и проблемы здравоохранения.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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