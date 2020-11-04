Байден лидирует на Гавайях

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побеждает в штате Гавайи. Об этом свидетельствуют данные Fox News.

Известно, что на прежних выборах в 2016 году в этом штате победила Хиллари Клинтон. Гавайи дают 4 голоса выборщиков.

Около 90% голосов на Гавайях посчитают сразу после закрытия избирательных участков, так как бюллетени должны быть сданы не позднее 3 ноября и могут быть обработаны сразу после их поступления.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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