Трамп побеждает в Техасе

Кандидат от Республиканской партии и действующий президент США Дональд Трамп по итогам подсчета голосов побеждает в Техасе, это приносит ему еще 38 голосов выборщиков. Об этом информирует телеканал Fox News.

Известно, что поначалу в этом традиционно «республиканском» штате побеждал демократ Джо Байден.

Так, Трамп собрал в Техасе 52,1% голосов, а Байден — 46,5%.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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