Трамп лидирует в «республиканских» штатах Монтана и Невада

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп лидирует при подсчете голосов в традиционно «республиканских» штатах Монтана и Невада. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по данным на 7.50 мск, президент получает более 50% голосов избирателей в Монтане, где успели обработать почти 51% голосов и почти 77% — в Неваде, где посчитали лишь 1% бюллетеней.

Данные штаты традиционно считаются республиканскими. Они расположены в западной части США. В сумме они приносят девять голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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