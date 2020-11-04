Fox News: Трамп лидирует во всех ключевых штатах, кроме Аризоны

Действующий президент США Дональд Трамп лидирует во всех ключевых штатах, кроме Аризоны, свидетельствуют данные Fox News.

Так, по данным на 07.45 мск, Трамп обходит своего конкурента Джо Байдена в Огайо, Северной Каролине, Джорджии, Флориде, Техасе, Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Айове. Лидерство в Аризоне уверенно держит демократ Байден.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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