Байден победил в ключевом штате Аризона

Демократ Джозеф Байден одержал уверенную победу над действующим президентом США Дональдом Трампом в «колеблющемся» штате Аризона после обработки 73% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по информации на 7.27 мск, демократ опережает республиканца более чем на 8%, заручившись поддержкой свыше 1,2 млн избирателей. Несмотря на то, что подсчет голосов не закончен, эксперты издания уверяют, что ситуация в штате уже не изменится.

Аризона расположена на юго-западе США. Она традиционно считается «колеблющейся» и приносит победителю 11 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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