Fox News: Трамп отстает от Байдена на 59 голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 59 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Fox News.

По данным на 7.12 мск, Байден получает 207 голосов выборщиков, Трамп — 148.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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