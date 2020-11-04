Байден побеждает в трех «демократических» штатах на Западном побережье

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден опережает своего оппонента республиканца Дональда Трампа по числу голосов в трех исконно «демократических» штатах — Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по данным на 7.10 мск, Байден получает в Калифорнии более 75% голосов и поддержку 55 выборщиков.

В Орегоне за демократа голосуют 64% граждан, он заручается голосами 7 выборщиков. Вашингтон приносит бывшему вице-президенту 7 голосов из коллегии.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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