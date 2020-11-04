Трамп лидирует по числу совокупно отданных голосов

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Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп лидирует по числу совокупно отданных за него голосов, опережая демократа Джозефа Байдена почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по данным на 7.00 мск, за Трампа отдали голоса более 45 млн избирателей по всей стране (около 51%), тогда как за Байдена проголосовали более 42,5 млн американцев (48%).

Данные о числе проголосовавших американские таблоиды обновляют каждую минуту, несмотря на то, что победитель на выборах определяется количеством выборщиков, а не общим числом голосов.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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