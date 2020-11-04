Байден уверенно лидирует в Аризоне

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден обгоняет действующего главу государства Дональда Трампа в штате Аризона, свидетельствуют данные Fox News.

По данным на 6.56 мск, в штате обработано 73% бюллетеней, Байден лидирует с 53,7% голосов. Трамп набирает 45%.

Аризона дает победителю 11 голосов выборщиков.

На предыдущих выборах президента в 2008, 2012 и 2016 годах избиратели штата голосовали за кандидатов от Республиканской партии.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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