В Нью-Йорке начался протест у здания мэрии

У здания мэрии в Нью-Йорке начали собираться протестующие, которые требуют от президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса покинуть свои посты, сообщает РИА «Новости».

По данным агенства, за протестующими наблюдает полицейский вертолет. В районе митинга дежурят усиленные патрули правоохранителей. Обстановка пока сохраняется спокойной.

Отмечается, что среди демонстрантов находятся активисты движения «Black Lives Matter». Количество собравшихся пока не превышает нескольких десятков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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