Fox News: Трамп сокращает разрыв по числу голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден получает 129 голосов выборщиков, действующий глава государства Дональд Трамп — 115, свидетельствуют данные Fox News.

При этом Трамп на данный момент лидирует по числу голосов избирателей, за него проголосовали более 50,5% американцев, за Байдена — 47,9%.

Для победы на президентских выборах кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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