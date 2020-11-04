Республиканцы провозгласили победу Трампа в «ключевом» штате Флорида

Сенатор-республиканец от «колеблющегося» штата Флорида Рикк Скотт объявил о победе в нем действующего президента США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Трамп выиграл штат Флорида! Мы упорно трудились, чтобы обеспечить такой результат для президента и наших избирателей», — объявил сенатор.

Флорида расположена в юго-восточной части США и является важнейшим из «колеблющихся» штатов для победы на президентских выборах. На этих выборах она принесет победителю 29 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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