Байден лидирует в «колеблющейся» Айове

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден обгоняет действующего главу государства Дональда Трампа в «колеблющемся» штате Айова, свидетельствую данные Fox News.

По данным на 06.22 мск, в штате обработано 16% бюллетеней, Байден лидирует с 61,4% голосов. Трамп набирает 37,1%.

Айова дает победителю 6 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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