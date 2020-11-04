Трамп перехватил лидерство в «ключевом» штате Северная Каролина

Президент США Дональд Трамп опередил своего оппонента от Демократической партии Джозефа Байдена в «колеблющимся» штате Северная Каролина после обработки 90% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по информации на 6.15 по мск, республиканец опережает демократа лишь на 0,6%, заручившись поддержкой более 2,6 млн избирателей. Его лидерство все еще остается крайне неустойчивым.

Штат Северная Каролина расположен на Восточном побережье США. Он традиционно считается «колеблющимся» и должен принести победителю 15 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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