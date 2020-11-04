Трамп вырвался вперед в Джорджии

Действующий президент США Дональд Трамп обогнал кандидата демократов Джо Байдена в штате Джорджия, свидетельствую данные Fox News.

По данным на 05.54 мск, в штате обработан 51% бюллетеней, Трамп лидирует с 56,2% голосов избирателей, у Байдена — 42,6%.

Штат дает 16 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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