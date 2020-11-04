Трамп обошел Байдена в «ключевом» штате Огайо

Президент США Дональд Трамп опередил своего оппонента от Демократической партии Джозефа Байдена в «колеблющимся» штате Огайо после обработки 72% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по информации на 5.50 по мск, республиканец опережает демократа почти на 2%, заручившись поддержкой более 2,1 млн избирателей.

Штат Огайо расположен на Среднем Западе США. Он традиционно считается «колеблющимся» и принесет победителю 18 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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