Трамп перехватил лидерство в «республиканском» Техасе

Действующий президент США Дональд Трамп обогнал кандидата демократов Джо Байдена в штате Техас, свидетельствую данные Fox News.

По данным на 05.39 мск, в штате обработано 64% бюллетеней, Трамп лидирует с 49,6% голосов избирателей, у Байдена — 49,1%.

Техас традиционно считается «республиканским» штатом, на выборах президента в 2008, 2012 и 2016 года избиратели в Техасе проголосовали за кандидатов от Республиканской партии. Штат дает 38 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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