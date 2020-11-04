Fox News: демократы сохранят контроль над Конгрессом по итогам выборов

Демократическая партия США сохранит контроль над Палатой представителей в 2020-2024 годах. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков на выборах, которые публикует телеканал Fox News.

Так, согласно прогнозу аналитиков канала, демократы сумеют отвоевать у Республиканской партии еще как минимум пять мест в Конгрессе и по итогам выборов получат 237 мест.

В настоящее время в Палате представителей США демократы контролируют 232 места, республиканцы 197, либертарианцы — одно, еще пять мест остаются вакантными.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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