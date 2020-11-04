Трамп лидирует в Северной и Южной Дакоте

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп лидирует при подсчете голосов в традиционно «республиканских» штатах Северная и Южная Дакота. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по данным на 5.20 по мск, президент получает более 52% голосов избирателей в Северной Дакоте, где успели обработать почти 25% голосов и почти 70% в Южной Дакоте, где посчитали лишь 5% бюллетеней.

Отмечается, что данные штаты традиционно считаются республиканскими. В сумме они приносят шесть голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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