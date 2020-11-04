CNN прогнозирует победу Байдена в штате Нью-Йорк
Полина Рутковская
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Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден побеждает в штате Нью-Йорк, прогнозирует CNN.
На предыдущих президентских выборах в штате победила кандидат демократов Хиллари Клинтон. Нью-Йорк дает победителю 29 голосов выборщиков.
3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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