Байден опережает Трампа в Северной Каролине

Демократ Джозеф Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа в «колеблющимся» штате Северная Каролина после обработки 65% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по информации на 4.37 по мск, демократ опережает республиканца почти на 8%, заручившись поддержкой более 2 млн избирателей.

Северная Каролина расположена на Восточном побережье США. Он традиционно считается «колеблющимся» и приносит победителю 15 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп вырвался вперед во Флориде после обработки 80% голосов

— Байден лидирует в «республиканском» штате Канзас после обработки трети голосов

— Байден обгоняет Трампа в «республиканском» Техасе